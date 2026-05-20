L’UdA i Andorra Telecom reforcen la seva col·laboració amb la cessió d’un espai a Sant Julià

La Universitat d’Andorra (UdA) i Andorra Telecom han formalitzat un nou conveni de col·laboració per a la cessió d’un espai ubicat a l’edifici d’Andorra Telecom de la plaça de la Germandat, a Sant Julià de Lòria. L’acord dona continuïtat a la relació entre ambdues institucions, iniciada l’any 2010, i reafirma el compromís compartit amb el foment de l’educació, la formació i el desenvolupament del coneixement al país.
En el marc d’aquest conveni, Andorra Telecom cedirà a l’UdA diversos espais de l’edifici, de tres plantes i 390 m2, perquè la Universitat hi pugui desenvolupar un projecte institucional propi, alineat amb les seves funcions i competències com a única universitat pública del Principat.
El rector de l’UdA, Juli Minoves, ha explicat que els espais es destinaran als secretariats dels diversos centres d’estudis adscrits a la Universitat, com ara l’Institut Universitari de Recerca en Salut (IURS), l’Observatori Interdisciplinari d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea (OHPI-UE), l’Aula Confuci o la Càtedra Camões.
Cèsar Marquina, director general adjunt d’Andorra Telecom a destacat que “per a Andorra Telecom, aquesta cessió d’espai és una mostra més del nostre compromís amb el desenvolupament del coneixement, la formació i el talent al país. La col·laboració amb la UdA és important perquè compartim la voluntat de contribuir al desenvolupament social i professional dels joves mitjançant iniciatives amb impacte real”.
Aquest nou conveni reforça la voluntat de les dues institucions de continuar impulsant iniciatives conjuntes que contribueixin al desenvolupament acadèmic, tecnològic i professional d’Andorra.