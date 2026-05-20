Silvio Moreira cau davant del número 18 del món a l’Europeu sènior de karate, a Frankfurt

Silvio Moreira ha tancat aquest dimecres la seva participació al Campionat d’Europa sènior de karate, que es disputa a Frankfurt, després de caure en la primera ronda de la modalitat de kata davant el suís Yuki Ujihara, número 18 del rànquing mundial. El representant andorrà no ha tingut sort en el sorteig i s’ha vist les cares d’entrada amb un rival de gran nivell internacional. Moreira ha executat el kata Unsu, però no ha pogut superar Ujihara, que s’ha imposat per 6-1 i ha avançat ronda en el quadre principal.
Tot i la derrota inicial, el karateka andorrà encara podia aspirar a entrar a la repesca si el competidor suís aconseguia arribar a la final. Aquesta opció, però, s’ha esvaït, després que Ujihara caigués a quarts de final davant de l’italià Alessio Ghinami, número 3 del món. D’aquesta manera, Moreira ha quedat sense opcions de continuar competint en l’Europeu, en una jornada marcada per la duresa del sorteig i per l’alt nivell dels rivals presents a la competició continental.