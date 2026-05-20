Lectura dramatitzada “Vols ballar?”, de Sònia Molins, a la festa major d’Arfa

La Festa Major d’Arfa inclou enguany, a l’inici del programa d’actes, un espectacle de lectura dramatitzada sota el títol Vols ballar?, escrita per Sònia Molins. L’autora local la posarà en escena, al costat de Núria Estany, Xavier Massallé i Estel Espinosa. L’activitat, amb la col·laboració de l’Escola de Teatre de la Seu i d’accés lliure, es durà a terme aquest dijous, 21 de maig, a les 8 del vespre, a la plaça Major del poble.
Actualment Sònia Molins està escrivint la seva pròpia obra de teatre, i de fet aquesta funció oberta a Arfa serà una petita representació del text que prepara. Molins treballa actualment amb la companyia de teatre Vero Cendoya, que recentment va representar l’obra Una brillant imperfecció, tant al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) com a la Llotja de Lleida, i ara estudien oferir-la també amb una sessió a Andorra ben aviat.
El programa de la festa d’Arfa, una de les primeres de l’època de festes majors a l’Alt Urgell, continuarà divendres a la nit amb un sopar de germanor, un quinto popular, ball amb el Duet Làser i, ja de matinada, sessió de música de Jabalinx.
Per al dissabte a la tarda s’ha programat un partit de futbol, un torneig de botifarra, un concurs de postes i un ball amb Aleix Porta i Roger Pons; i a la nit, ball amb els grups Banda Sonora i duet coral i la sessió de DJ Rabat.
Finalment, el diumenge hi haurà la missa solemne, un vermut, jocs d’habilitat i una botifarrada de final de festa.