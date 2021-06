L’UdA amplia les opcions de mobilitat amb Portugal

La Universitat d’Andorra (UdA) ha signat dos nous convenis de mobilitat internacional amb universitats portugueses amb l’objectiu d’ampliar les possibilitats que tenen els estudiants d’Andorra de cursar un semestre a l’estranger i de potenciar l’acollida d’estudiants internacionals a Andorra. Es tracta de la Universitat de l’Algarve i la Universitat de Porto, que se sumen a les possibilitats de mobilitat que ja ofereix la Universitat del Minho, a la seva seu de Braga. Els dos convenis s’han donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia de Portugal, de Camões i de les Comunitats Portugueses, que es commemora cada 10 de juny.

Cada universitat permet anualment l’intercanvi de dos estudiants que estiguin cursant Administració d’empreses, Ciències de l’educació i Informàtica. A més, la Universitat de l’Algarve també admet estudiants d’Infermeria, i tots dos convenis ofereixen la possibilitat de fer estades de mobilitat per al personal d’ambdues institucions.

Encara més opcions de mobilitat a Europa

D’altra banda, en les darreres setmanes l’UdA també ha signat acords de mobilitat amb la Universitat de Nicòsia (Xipre), la Universitat d’Akureyri (Islàndia) i la Universitat Catòlica de València (Espanya). En els dos primers casos, els convenis s’han dut a terme després que aquestes dues universitats hagin entrat a formar part de la xarxa d’universitats de petits països i territoris (Network of Universities of Small Countries and Territories, NUSCT), i permeten que, per primera vegada, es puguin fer intercanvis universitaris amb Xipre i Islàndia. De la seva banda, la Universitat Catòlica de València esdevé la tretzena universitat de l’estat espanyol amb conveni de mobilitat internacional amb l’UdA.

Amb aquests nous acords, ja són 44 els convenis que l’UdA té signats amb universitats d’arreu del món. Actualment, els estudiants disposen de 277 places de mobilitat repartides de la següent manera: 12 a Àfrica, 126 a Amèrica, 20 a Àsia i 119 a Europa, i que es poden consultar en aquest enllaç.