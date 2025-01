Lucas Pagès queda fora a la segona cita de la Copa del Món de telemark a Carezza

L’esquiador andorrà de telemark, Lucas Pagès (FAE / arxiu)

L’esquiador de telemark del Principat, Lucas Pagès, va quedar fora, aquest dijous, a la Copa del Món de Carezza (Itàlia), un sprint com hi va haver el dia anterior. L’andorrà ha quedat desqualificat. Pagès, que dimecres va ser 11è assolint el seu millor resultat en la màxima categoria, i a més quart U21, aquest dijous, però, no ha pogut completar la cursa. L’andorrà havia estat 15è a la primera mànega, però a la segona ha caigut, ha remuntat una de les portes, però el jurat ha considerat la desqualificació per normativa.

En tot cas, Lucas Pagès es mostrava satisfet del seu rendiment en aquestes dues curses de la Copa del Món de Carezza, on ha fet un bon esquí que li permet pensar en positiu per a continuar durant aquesta temporada.