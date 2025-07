Luca Martin i Alessandra Keller triomfen al cross-country short track de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal

Sortida de la cursa femenina del cross-country short track Elit (XCC). Foto: Cedida

Luca Martin i Alessandra Keller han estat els grans guanyadors a les primeres finals de les WHOOP UCI MTB World Series a Pal Arinsal, que s’han disputat aquest matí de divendres a l’estació massanenca. Els riders s’han imposat en les respectives curses del cross-country short track Elit (XCC), mentre que Finn Treudleri Katharina Sadnik han estat els guanyadors en la categoria U23.

En la jornada d’avui també ha tingut lloc la Q1 i la Q2 del descens, el format classificatori de la disciplina que a Pal Arinsal era el primer cop que es disputava. El colombià Juan Muñoz (2:40.275) i la canadenca Gracey Hemstreet (3:00.955) han estat els ciclistes Elit més ràpids i els grans favorits no han fallat per a assegurar-se un lloc per a les finals de demà dissabte, que estan previstes que comencin a les 11.30 h.





Martin acaba amb la ratxa de Blevins a Andorra

Després de cinc victòries de cinc curses d’XCC aquesta temporada, Christopher Blevins ha vist com s’ha tallat la seva ratxa de triomfs a Andorra. El francès Luca Martin s’ha imposat en l’esprint final del short track al nord-americà i s’ha adjudicat el seu primer triomf Elit. La cursa, que ha consistit d’11 voltes al circuit d’1 km de la Caubella, ha mantingut un grup nombrós de ciclistes unit al capdavant pràcticament de principi a final, però amb Blevins i Martin liderant el pilot.

També han estat en aquest grup líder el vigent campió del món de la disciplina, Victor Koretzky, i la llegenda Nino Schurter, però ambdós s’han tocat i han patit una caiguda a les acaballes de la penúltima volta i no han pogut lluitar pel triomf. Al final, ha estat un frec a frec entre Martin i Blevins, que s’ha endut el francès (22:00) per pocs centímetres a l’esprint final i ha deixat al nord-americà en segona posició (+0:00), mentre que el podi l’ha completat el també gal, Matthis Azzaro (+0:02). “No és fàcil córrer en altitud, però he intentat mantenir-me concentrat, i aquí a la línia de meta ho he donat tot”, ha assenyalat Martin, que ja sabia què era guanyar a Andorra, ja que va assolir el títol de campió del món U23 de cross-country olímpic (XCO) als Mundials de l’any passat.

En la classificació general d’XCC, Blevins amplia el seu lideratge i deixa molt de cara al títol després de la caiguda de Koretzky, situant-se amb 1.450 punts pels 872 del francès a falta de tres cites pel final de la temporada. El guanyador d’avui, Luca Martin, ha pujat fins a la tercera plaça de la general (640 punts) d’XCC.





Keller es confirma com la rider amb més triomfs d’XCC a Andorra

La cursa que ha engegat l’acció competitiva a Pal Arinsal aquesta matí, el cross-country short track Elit femení, ha vist com la suïssa Alessandra Keller s’ha retrobat amb la victòria a Andorra, on s’ha confirmat com la rider amb més triomfs d’XCC en aquest escenari. Keller ha completat les 9 voltes que han fet les corredores Elit en 20:32 per davant de la líder de la general, Evie Richards. Precisament la britànica, guanyadora del short track al Mundial de Pal Arinsal 2024, ha estat qui ha desfet el grup capdavanter amb un atac a la penúltima volta, i només Keller l’ha pogut seguir. En l’últim i decisiu gir, ha estat la suïssa qui ha atacat per a guanyar uns metres decisius i assolir el triomf amb un marge de 4 segons sobre Richards. “Andorra és un gran lloc per a mi, i em fa molt feliç tornar a guanyar aquí”, ha assenyalat Keller. La també suïssa Ronja Blöchlinger ha estat tercera (+0:10) i ha deixat fora del podi a la neerlandesa i campiona del món de cross-country olímpic, Puck Pieterse (4a, +0:17).

En la general d’XCC Elit femenina, Richards es manté líder amb 1030 punts per davant de Keller (930 punts), mentre que Nicole Koller, cinquena en la prova d’avui, baixa a la tercera posició (900 punts).





Victòries de Sadnik i Treudler en U23

Les proves de short track U23 han tancat l’acció competitiva d’avui a la Caubella amb victòries del suís Finn Treudler i l’austríaca Katharina Sadnik. En la prova masculina, Treudler, líder de la general, ha desfet el grup capdavanter, que havia estat nombrós fins aleshores, amb un atac incontestable a la penúltima volta i ha vençut després de completar les 10 voltes de la cursa dels U23 en 20:15. El danès Heby Gustav Pedersen i el suís Nicolas Halter han protagonitzat un intens esprint final per a lluitar per la segona posició, que finalment s’ha endut el danès (+0:02) per centímetres. En la classificació general U23 del short track masculí, Treudler continua líder amb 589 punts.

Pel que fa a la cursa U23 femenina, que s’ha disputat a 9 voltes, la lluita per la victòria l’han protagonitzada Katharina Sadnik i la italiana Valentina Corvi. Ambdues s’han escapat en el quart gir i no han donat opció a ningú més. L’austríaca s’ha mantingut a roda de Corvi en tot moment i en la darrera volta l’ha atacat per a endur-se la victòria amb un registre de 20:59, mentre que Corvi ha travessat la línia de meta segona a un segon. L’alemanya Sina Van Thiel ha estat tercera (+0:29). En la general U23 d’XCC femení, Sadnik amplia el seu lideratge amb 511 punts.





Classificatòries del descens

L’àrea de Fontanals també ha viscut una jornada vibrant amb el nou format classificatori del descens, en el qual primer es disputava una Q1 on els 23 riders masculins més ràpids i les 10 millors ciclistes femenines més ràpides accedien directament a les finals de demà dissabte. La resta havia d’anar a la Q2, en què estaven en joc 7 places més (en homes) i 5 més (en dones) per a les finals, i conformar així unes finals amb els 30 i 15 millors corredors masculins i femenines del descens, respectivament. El millor registre en Elit home l’ha assolit el colombià Juan Muñoz (2:40.275), que ha donat la sorpresa imposant-se a Loïc Bruni (+0.290) i Jordan Williams (+0.492). En la categoria femenina, la més ràpida ha estat la canadenca Gracey Hemstreet (3:00.955) per davant de Tahnee Seagrave (0.101) i Mille Johnset (+1.452). En les classificatòries júnior, el francès Max Alran ha assolit el millor registre absolut del dia (2.39.151), mentre que la britànica Louise-Anna Ferguson ha estat la més ràpida en la categoria femenina (3:04.093).

Les finals del descens arrencaran demà dissabte a partir de les 11.30 h i es podran seguir per streaming a través de les plataformes digitals HBO Max, Discovery+, TNT Sports, Eurosport i MTBWS TV, i a Andorra, per RTVA.