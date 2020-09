L’Spartan Race Andorra posa per sobre del 90% les reserves d’hotel a Encamp

L’organització de l’ Spartan Race Andorra considera que el recorregut d’aquesta cinquena edició supera els anteriors, tot i que d’entrada no havia despertat passions entre alguns dels participants. Seran 1.500 corredors en tres jornades marcades per les mesures sanitàries de la Covid-19.

Encamp s’ha bolcat en la celebració de l’Spartan Race Andorra encara que pel camí ha perdut places d’aparcament. 1.500 espartans ocuparan la vila per completar tres curses en una cinquena edició marcada per la crisi sanitària de la Covid-19.

Les mesures de seguretat que s’han implementat als recorreguts són nombroses. Destaca l’absència de les proves amb aigua i amb fang, a banda de la presència de les mascaretes i el gel hidroalcohòlic a tots els obstacles i desplaçaments. Malgrat tot, el director general de l’Spartan Race Espanya, Ángel Sanz, creu que el traçat d’aquest any a quatre zones d’estacionaments supera els anteriors.

Andorra Turisme destaca aquesta edició de l’Spartan com la primera que s’ha celebrat a Europa i un esdeveniment que ajudarà l’economia, ja que els hotels estan per sobre del 90% en reserves. Per part del comú i de l’organització de la cursa la cessió de terrenys particulars per al recorregut ha estat cabdal per poder idear un traçat òptim.

D’altra banda, pel que fa al reemborsament de les inscripcions de la prova anterior que no es va fer al juny, l’organització ha explicat que es transfereix en un 100% a convocatòries posteriors de l’Spartan Race.