El Cineclub la Seu d’Urgell projecta dijous vinent, 27 de febrer, a la 4ª sessió d’enguany, Los inútiles (I Vitelloni), de Federico Fellini, a les 22.00 h a la sala 2 de cinemes Guiu, encetant el minicicle dedicat al realitzador italià, amb motiu del centenari del seu naixement.

Els veïns d’un poble de les costa adriàtica italiana són gent amable i cortesos que es dediquen afanyosament a la feina. Només cinc joves trenquen l’harmonia de la comunitat; cap d’ells ha treballat mai i ni tan sols se n’avergonyeixen.

El Cineclub inaugura aquest minicicle amb aquesta pel·lícula que no gaudeix de la fama que mereix, potser per haver-se realitzat en els inicis de l’autor i tenir un to força diferent a aquestes altres obres que va realitzar en la seva plenitud (Amarcord, Casanova, Roma …). Retrata la vida d’uns amics en una ciutat de províncies i com tracten de vèncer el tedi. Són un seductor caradura, un gandul, un intel·lectual amb un concepte romàntic de l’art i un quart que és el més madur de tots ells.

Com a guió és potser el millor construït de Fellini, i un dels més complicats. Cada un dels personatges té el seu espai, la seva petita història que ho individualitza; i totes s’alternen d’una manera molt precisa. El grup de tots ells és un personatge més, que passeja pels racons de la ciutat intentant viure les poques possibilitats que li brinda. I finalment, la ciutat, plasmada com un embolcall monòton i entranyable al mateix temps.

És tracta d’una pel·lícula realista, o més aviat costumista, atenent al temps en què va ser realitzada i al to amb l’estil imperant italià d’aquella època. Però narrat en forma de records autobiogràfics que la converteixen en l’obra més sòbria i més poètica de l’autor, transcendint amb molt el simple retrat descriptiu. A més, en la realització, especialment en les diverses seqüències corals, s’esbossa ja el mestratge del Fellini posterior.