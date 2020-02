Andorra Telecom ha fet balanç aquest dimarts dels diners recaptats el 2019 per les nou entitats socials que tenen números o sms gratuïts atribuïts. La responsable de RSC, Inés Martí, ha fet públiques les dades acompanyada de la directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, i la vicepresidenta de Caritas andorrana, Canòlich Baró. Els beneficiaris utilitzaran les recaptacions per finançar els seus projectes.

Unicef Andorra és titular del SMS 606 i del número de telèfon 120. Els 3.271 euros recaptats a través de les trucades al 120 aniran destinat al programa destinat a enfortir la formació dels infants amb discapacitat del Bhutan, un projecte que vetlla pel desenvolupament d’escoles inclusives i que dona suport a les adaptacions d’accessibilitat dels centres. El treball permetrà disposar d’una base de dades relativa als infants amb discapacitat que ha d’ajudar a la planificació escolar.

També disposa del número gratuït Càritas andorrana. El 121 permet als infants trucar directament als Reis mags d’Orient o al Pare Noël durant les festes nadalenques. Càritas va recaptar per aquest concepte un total de 2.125 euros al programa dirigit als infants del país amb necessitats diverses de suport. Ja fa uns anys que l’entitat destina els diners recaptats amb el número curt 121 a cobrir necessitats com la compra de material escolar, classes de repàs i altres d’infants del nostre país.

El darrer dels telèfons és el 141 i està administrat per la Plataforma d’ONG’s d’Andorra. Els 1.780 euros recaptats van correspondre a la campanya de suport als damnificats pel pas del cicló tropical Idai ara fa un any per Moçambic, Zimbabue i Malawi, causant centenars de morts i greus danys en infraestructures i equipaments.

Les altres entitats van obtenir els ingressos través de l’SMS social. Andorra Telecom fa una convocatòria pública anual per adjudicar l’ús d’un número de tres dígits, la recaptació del qual va íntegrament destinada i sense cap despesa associada a un projecte específic. En el cas del 2019, els beneficiaris van ser AMIDA, Cooperand, LAIKA, Bomosa, Special Olympics i Infants del Món. En total les sis entitats van obtenir uns ingressos de 2.325 euros gràcies als SMS enviats pels clients d’Andorra Telecom.

Els diners obtinguts per cada organització han servit per a l’organització d’una jornada sobre diversitat funcional; un programa de col·laboració entre escolars andorrans i bolivians; el refugi felí; un programa de suport a propietaris de mascotes amb escassos recursos; la participació en els Jocs Special Olympics d’Abu Dhabi i un programa de suport a una llar infantil de Cambodja.

Martí ha destacat la predisposició d’Andorra Telecom de posar a disposició de les ONG’s mecanismes per poder finançar el seus projectes. “El telèfon és una via molt fàcil i efectiva per contribuir en causes socials. Una simple trucada o un SMS a un preu d’un euro permet fer arribar els diners íntegrament i amb totes les garanties directament a l’entitat”, ha afirmat la responsable de RSC d’Andorra Telecom. Martí ha explicat que en les properes setmanes es durà a terme una nova convocatòria de l’SMS social que serà obert a les entitats socials.