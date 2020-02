Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), PORCAT, ANPROGAPOR, FAC, FECOC i ASOPROVAC s’han unit per expressar el seu rebuig a l’aplicació del cànon de l’aigua per a usos ramaders, tal com van traslladar en la reunió mantinguda amb diferents responsables de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), entre els quals el director de l’organisme, Lluís Ridao.

Els sindicats, cooperatives i organitzacions de productors han decidit fer un front comú ja que entenen que un nou impost “no revertiria en cap millora addicional per al medi ambient” i, en canvi, “gravaria encara més un sector sotmès a través de diferents mesures i normatives a una gran pressió fiscal i econòmica”.

Les diferents organitzacions recorden a l’administració pública que les explotacions ramaderes s’abasteixen de fonts particulars, mitjançant inversions i recursos propis, i subratllen que han hagut d’invertir una gran quantitat de diners per millorar l’eficiència del consum d’aigua i la gestió de les dejeccions. En aquest sentit, recalquen que el nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes aprovat pel Govern “ha establert una de les normatives més exigents a escala mundial” i que, tot i que millorarà en gran mesura la qualitat de les aigües, “suposa un gran impacte econòmic per al sector”.

Els integrants de la plataforma posen de relleu que porten mesos treballant per traslladar els arguments del sector ramader en relació amb el cànon per a usos ramaders, tant amb diferents entitats o organitzacions, com amb els grups parlamentaris, feina que, asseguren, continuaran fent per tal d’evitar “un perjudici al sector”.