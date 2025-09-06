L’obesitat infantil també depèn de les hores de son

Dormir menys de nou hores diàries augmenta el risc de sobrepès i obesitat infantil, segons una de les troballes del projecte Idefics, que ja fa una pila d’anys es va presentar a la Universitat de Saragossa dins del congrés internacional ‘La salut infantil a Europa: cap a una millor comprensió de l’obesitat’. Tot i que fa molt d’aquell esdeveniment, es necessari recordar les conclusions de l’estudi atenent-nos al ritme i hàbits que imposa la societat actual, en la qual els infants i joves se’n veuen afectats a nivell alimentari.
Segons va informar en el seu moment la Universitat de Saragossa, aquest macroestudi, realitzat amb 16.000 nens d’entre 2 i 9 anys i en el qual van participar 26 grups d’investigació procedents de deu països, va analitzar especialment tres aspectes relacionats amb l’alimentació, l’activitat física i l’ambient.
En aquest sentit, el director del projecte en àmbit europeu, Wolfgang Ahrens, de l’Institut d’Investigació en Prevenció de Bremen (Alemanya), juntament amb el coordinador principal del grup de Nutrició GENUD de la Universitat de Saragossa, Luis Moreno, van destacar en aquelles dates ja llunyanes la transcendència de dormir les suficients hores com una de les principals mesures de prevenció de l’obesitat.
L’estudi també demostrava que les taxes d’obesitat infantil en el sud d’Europa, especialment en l’arc mediterrani, superen les del nord, segons el Projecte Idefics. L’abandonament de la dieta mediterrània, al costat d’un major sedentarisme, han originat la prevalença d’aquesta epidèmia a Itàlia, Espanya i Xipre, enfront de països com Bèlgica i Suècia.
Així mateix, l’estudi europeu revelava una major taxa de sobrepès i obesitat en famílies amb menor nivell educatiu i d’ingressos econòmics. Així mateix, també els nens de famílies monoparentals i immigrants es troben amb major predisposició a sofrir aquesta epidèmia dels països desenvolupats.
Lamallat.cat