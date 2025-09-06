L’empresa de Badalona que vol reduir una setmana laboral a cada farmacèutic català

“Volem que els farmacèutics dediquin el seu talent a cuidar la salut de les persones, no a omplir formularis”. Aquesta és la filosofia de Ditel, una empresa tecnològica catalana amb seu a Badalona, especialitzada en el disseny i fabricació d’equips de mesura i control industrial. Amb quaranta anys de trajectòria, Ditel presenta una proposta revolucionària per a les farmàcies: Iona Pharma, una solució que podria estalviar fins a 100.000 hores de feina anual a les farmàcies catalanes.
Amb la voluntat d’alliberar els professionals perquè es puguin centrar en l’atenció sanitària al pacient, Àlex Rubio, CEO de Ditel, i el seu equip van crear Iona Pharma l’any 2025. “És un sensor inalàmbric amb una petita bateria que pot durar fins a cinc anys. Es col·loca dins la nevera i, cada minut, envia dades de temperatura i humitat a un ordinador central que recull tota la informació i l’envia al núvol. Així, podem generar alarmes i enviar-les per mòbil o per Telegram al responsable. Disposem de tot l’historial i de gràfiques detallades”, explica Rubio a VIA Empresa.
Iona Pharma, una solució que podria estalviar fins a 100.000 hores de feina anual a les farmàcies catalanes
La proposta de Ditel es basa en un sistema de monitoratge intel·ligent que, mitjançant tecnologia IoT (Internet de les Coses) i el protocol de comunicació MQTT, permet controlar en temps real la temperatura de les neveres. Si es detecta qualsevol anomalia, el sistema envia alertes immediates per a garantir la seguretat dels medicaments.
“És un producte que permetrà estalviar una setmana laboral d’una persona”
Rubio explica que “és un producte que permetrà estalviar moltes hores de feina als operaris”. Ho justifica així: “Si cada hora has de registrar la temperatura de les neveres i això et porta dos o tres minuts, fent-ho vuit vegades al dia ja són uns vint minuts diaris. Aquest temps, multiplicat per l’any, representa entre 70 i 80 hores, és a dir, gairebé una setmana laboral d’una persona. Què suposa això en costos? Si el salari és de 2.000 euros, per exemple, estàs pagant un 25% del temps de feina només per aquesta tasca”. A més, afegeix que amb el seu sistema no cal fer aquests controls una vegada per hora, sinó cada minut, multiplicant per 60 l’eficiència en el seguiment de la temperatura.
Rubio (Ditel): “Si el salari és de 2.000 euros, per exemple, estàs pagant un 25% del temps de feina només per aquesta tasca”
“Els meus pares també són d’aquells que pateixen els dies que la farmàcia és plena i necessiten més personal atenent”, explica Rubio. I així van estar treballant durant un any en el nou mètode. L’esperit emprenedor i tecnològic de Rubio ha permès elaborar aquesta proposta, on la tecnologia és primordial. “Hem portat la tecnologia a la botiga. Vam fer una prova pilot a una farmàcia de Terrassa i a una altra de Barcelona”, detalla.
Des que el van llançar al gener, l’empresa ha venut més de 200 unitats
En aquest punt, el cofundador reconeix que el producte ja és al mercat i té un preu de 250 euros. “És un producte molt econòmic; per a una farmàcia, no representa una inversió desmesurada”, assegura Rubio. Des que el van llançar al gener, l’empresa ha venut centenars d’unitats.
Ho resumeix amb aquesta sentència: “Aquesta transformació digital, lluny de ser una amenaça, potencia el rol del farmacèutic, dotant-lo d’eines que reforcen la seguretat i l’eficiència del seu establiment”, conclou.
Ana M. González. Periodista