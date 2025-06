Llum verda a la construcció de Borda Nova 2 que permetrà disposar de 86 pisos a la zona de Terra Vella d’Andorra la Vella

Edifici Borda Nova d’habitatges a preu assequible (SFGA)

D’acord amb el compromís del Govern d’augmentar l’oferta d’habitatges de lloguer al país i continuar desenvolupant la construcció d’edificis d’habitatges de lloguer a preu assequible, el Consell de Ministres ha aprovat la licitació dels treballs de construcció d’un edifici d’habitatges de preu assequible al carrer Terra Vella, 32-34 d’Andorra la Vella. Amb la licitació d’aquest projecte, el Govern ja té en marxa (ja sigui licitat, adjudicat o començades les obres) la construcció de tots els edificis del parc públic d’habitatge a preu assequible, amb l’objectiu que hi hagi més de cinc-cents pisos a preu assequible al mercat el 2027. L’Executiu, a més, ha donat llum verda per a declarar l’edifici Projecte d’Interès Nacional, una distinció que té també Borda Nova 1, l’altre bloc de pisos de la zona de Terra Vella.

L’edifici projectat consta de dues plantes soterrànies d’aparcament, una planta baixa i una primera planta, on coexisteixen els usos de local, habitatge i espai públic, i sis plantes d’habitatges. En total en resulten quaranta-dos pisos d’una a tres habitacions, un local, i cinquanta-dos places d’aparcament.

L’edifici, que està previst que estigui acabat l’any 2027, es construirà en una parcel·la del Comú d’Andorra la Vella gràcies a l’acord entre el Govern i la corporació parroquial, que van signar un protocol per a la cessió del terreny el 2020, pel qual el Comú cedeix a l’executiu la parcel·la de cessió urbanística obligatòria gratuïta per a equipaments públics i el compromís per part del Govern de construir-hi un edifici de promoció pública per a habitatges de lloguer, destinat a la política d’habitatge de lloguer a preu assequible.

Gràcies a aquesta entesa, ja es va projectar un primer edifici, que està en construcció, els treballs del qual es van adjudicar l’agost de 2024 i es preveu que estigui enllestit a finals d’aquest any. L’edifici conegut com a Borda Nova 1 comptarà amb quaranta-quatre habitatges d’una a tres habitacions.

Continuant amb el model de col·laboració entre l’Executiu i els comuns i amb la finalitat de posar més habitatges de lloguer a preu assequible al mercat, en les pròximes setmanes es formalitzarà la cessió d’un terreny del Comú de la Massana al Govern per tal de construir més habitatges a preu assequible a la parròquia massanenca.