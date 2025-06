Andorra participarà en la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament de l’ONU

El cap de Govern, Xavier Espot (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà en la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament (FFD4) de les Nacions Unides que se celebrarà al Palau d’Exposicions i Congressos FIBES de Sevilla, del 30 de juny al 3 de juliol, i que reunirà caps d’Estat i de Govern, així com líders econòmics i socials de tot el món per a enfortir la cooperació internacional i el multilateralisme.

El programa oficial de l’FFD4 inclou la sessió inaugural del Debat General al més al nivell, amb la intervenció del secretari general de Nacions Unides, António Guterres, i del president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, així com diverses sessions plenàries, on es preveu la intervenció del cap de Govern, l’1 de juliol.

Durant el Debat General s’abordarà la reforma dels sistemes de finançament, l’impuls de la reforma de l’arquitectura financera internacional i els sistemes d’inversió urgentment necessaris per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L’agenda de treball inclou una reunió extraordinària de ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica, on participarà la ministra Imma Tor.

La celebració de la Conferència també preveu una sèrie d’esdeveniments especials, actes paral·lels i taules rodones sobre temes específics relacionats amb les àrees d’actuació del finançament multilateral per al desenvolupament.