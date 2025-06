Licitat un nou tram de la desviació de la Massana – Ordino per tal que sigui una realitat el 2027

Render de la desviació projectada de la Massana a Ordino (SFGA)

Per a continuar avançant amb la construcció de dos dels projectes de més complexitat i llargament reivindicats, el Consell de Ministres ha aprovat, per una banda, licitar els treballs de les obres d’un nou tram de la desviació de la Massana – Ordino que connecta el pont de Palanques al telecabina de la Massana, i, per altra banda, ha formalitzat els honoraris per a la direcció d’obra de la fase 2 de la desviació de Sant Julià de Lòria.

Respecte a la infraestructura per a millorar la circulació a la Massana, el tram que es proposa licitar és el número 4, consta d’una longitud total de 330 metres i de dues parts diferenciades: un primer tram a cel obert, i un segon en viaducte. El cel obert consta de 216 metres de longitud i 15 metres d’amplada, mentre que el viaducte té 114 metres de longitud. El termini d’execució dels treballs és de 20 mesos.

Ara per ara, s’estan duent a terme els treballs de tres trams, amb una inversió de 26 milions d’euros. Amb aquesta licitació, queda un únic tram d’obra pendent de licitar amb l’any 2027 com a horitzó perquè estigui acabada la infraestructura.

Pel que fa la segona desviació que s’està construint, en aquest cas a Sant Julià de Lòria, el Govern ha formalitzat els honoraris per a la direcció d’obra de la fase 2 de la desviació laurediana. Aquest pas es produeix després que l’Executiu hagi adjudicat les obres del túnel de Rocafort per un import de 24 milions d’euros, i el pas previ a l’inici dels treballs d’aquesta fase per la boca sud, previst d’iniciar la primera quinzena de juliol, una vegada acabats els treballs de proteccions de vessant de la boca sud. L’empresa que assumeix la direcció de les obres és UTE Engitec-Meta Engineering, per un import de 468.341,21 euros.