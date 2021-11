Llegir llibres en paper o digital

La possibilitat d’optar per una biblioteca sense llibres ens porta a fer-nos diverses preguntes: què defineix una biblioteca i sobretot una biblioteca pública? Quina ha de ser la missió de la biblioteca pública? Quin paper tindran les biblioteques quan els usuaris no les necessitin per consultar o demanar llibres prestats?

La majoria de les persones no només acudeixen a les biblioteques a la recerca d’informació, sinó que van a trobar diferents coses que poden ser des de llibres, pel·lícules, revistes i diaris, fins a un lloc on seure a pensar, disposar d’un escriptori, d’un ordinador o d’internet.

Les biblioteques públiques continuen sent llocs per llegir, estudiar i treballar en pau, espais gratuïts accessibles a tothom.

Les biblioteques, de manera similar als museus, es consideren refugis culturals. Molta gent fins i tot hi acudeix sense cap propòsit, només per passar una estona i ser part de la comunitat que es reuneix a l’edifici.

Tot i que la majoria del personal i usuaris de les biblioteques reconeixen la tasca multifacètica (té múltiples propòsits amb diverses habilitats i talent per fer una mica de tot d’aquestes), hi ha grans diferències d’opinió pel que fa al model que han de seguir les biblioteques amb vista a un futur cada cop més digitalitzat, tecnològic i fins i tot virtual.

La principal crítica és que la gent prefereix el llibre en paper al llibre digital. Per a moltes persones els llibres són objectes valuosos en si mateixos als quals se’ls té gran aferrament.

Una biblioteca sense llibres requereix un entrenament tant dels usuaris com del personal, per la qual cosa és fonamental transformar el paper del bibliotecari per convertir-lo no només en un expert en l’obtenció de contingut sinó també en un tècnic.

En aquest context, el rol del bibliotecari esdevé essencial per ajudar els usuaris a navegar el món digital.

És important recalcar que tot i que molta gent no té accés a internet, no sap com descarregar un llibre o se sent incòmode llegint a una pantalla.

La qüestió és que són dues experiències diferents; no és exactament el mateix llegir en paper que en digital, de la mateixa manera que no és el mateix veure’s una pel·lícula al cinema que a casa.

El llibre de paper, per part meva, conserva la màgia de l’experiència física: dissenys, colors, textures, olors i múltiples records associats amb els volums, és a dir, l’aura de l’objecte únic. El llibre de paper conserva la màgia de l’experiència, dels nostres avis, i molts de nosaltres els nostres pares.

Qui de vosaltres voleu el paper o el digital?