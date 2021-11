La Seu d’Urgell clou el Congrés de Fires de Catalunya “més innovador de la història”

El 28è Congrés de Fires de Catalunya, que s’ha celebrat aquest dijous i divendres a la Seu d’Urgell, “ha estat el més innovador en tota la història de les fires catalanes“, segons la valoració que n’han fet els mateixos organitzadors. Una de les novetats és que s’ha convidat els prop de 60 assistents a participar en un joc, en el qual havien de crear fires, i en tallers on ha prevalgut el debat sobre les ponències, que han estat més curtes de l’habitual. La coordinació ha estat a càrrec de Carme Sáez i Elisenda Currius, de la consultora Thinquery.

L’acte de cloenda ha estat presidit per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana; el secretari del Departament d’Empresa i Competivitat, Albert Castellanos; i la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), Coralí Cunyat. Viaplana ha manifestat que ha notat en aquests dos dies que “la gent de fires fa pinya, com diu l’eslògan del Congrés“. El batlle urgellenc ha esmentat les aportacions dels ponents i l’eficàcia del nou format, i ha aprofitat per recordar que “a la Seu de jocs en saben molt i ens agraden”, perquè s’hi organitza el Festival del Joc del Pirineu. Per això, ha aprofitat els assistents per convidar-los a venir a la pròxima edició, els dies 4, 5 i 6 de març.

Coralí Cunyat ha agraït la tasca de tothom qui ha fet possible aquesta trobada, perquè “el sector no es mereixeria una nova aturada de l’activitat”. Per això, la presidenta de la FEFIC ha avançat que ja tenen “posada la mirada al futur, plena d’activitats firals“, amb la idea que siguin “segures, de qualitat i que hagin incorporat les tecnologies d’una manera intel·ligent i aprofitant al màxim el valor que ens poden aportar”. Un altre element que s’ha comentat és “el desenvolupament sostenible, amb conceptes com la triple sostenibilitat i uns salons que esdevinguin tota una experiència de visita”. Una transició per a la qual ha demanat el suport de la Generalitat i de les Diputacions catalanes.

El secretari del Departament d’Empresa i Competitivitat ha explicat, a l’última intervenció, que enguany s’ha celebrat més de 350 fires, cosa que mostra una clara “recuperació”, i que “la presencialitat és la raó de ser de les fires del país”. Albert Castellanos ha remarcat que “la digitalització esdevé un complement del valor de la fira presencial i insubstituïble” i que “l’activitat firal és un actiu de país”.

Pel que fa a la projecció internacional, molt focalitzada en les mostres organitzades a Barcelona, Castellanos ha dit que “es pot explorar molt més” i aprofitar el “lideratge” que creu que encara té la capital del país. La Federació de Fires de Catalunya, hi ha afegit, “pot ser el bressol futures fires d’èxit de nivell europeu i internacional“. Finalment, el representant del Govern ha reivindicat que “el turisme té un efecte tractor de l’activitat firal” i s’ha compromès a seguir promocionant els esdeveniments que s’organitzen arreu del país, com és el cas de la Fira de Sant Ermengol.