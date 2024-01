L’IPC de 2023 queda fixat al Principat en el 4,6%

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge d’Andorra, Conxita Marsol (SFGA)

La variació percentual de l’índex general de preus de consum (IPC) d’Andorra de l’any 2023 és del +4,6%. L’IPC és el valor de referència per a determinar l’evolució dels preus dels béns i serveis que consumeixen les famílies i serveix per a fixar els paràmetres per als increments salarials o de la renda dels lloguers.

Malgrat aquest IPC, i tal com va avançar el Govern, el salari mínim interprofessional s’incrementarà gairebé dos punts i mig percentuals per damunt d’aquest índex. En concret, s’apujarà el 7%, i queda establert en 1.376,27 euros mensuals.

En paral·lel, i un cop coneguda la dada de l’IPC, el Govern ja ha entrat a tràmit parlamentari avui dimecres un Projecte de Llei per a regular d’acord amb l’índex de preus de consum els increments dels salaris situats entre la franja mínima i el sou mitjà, que està al voltant dels 2.400 euros. El Govern plasma així la voluntat de regular els salaris més enllà del salari mínim interprofessional per a mantenir el poder adquisitiu dels ciutadans, després que patronal i sindicats no arribessin a un consens.