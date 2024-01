Regulació sobre els concursos, les rifes, les participacions i les loteries de promoció

El Govern ha aprovat el nou reglament de les llicències de classe E (freepik)

Amb l’objectiu de simplificar la tramitació de les peticions per part de les empreses per a celebrar sortejos propis, el Consell de Ministres ha aprovat el nou reglament de les llicències de classe E. El nou text, que substitueix l’aprovat fa vuit anys, permetrà a les entitats que duguin a terme concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i les loteries de promoció o publicitàries efectuar d’una forma més àgil els tràmits escaients davant el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) per a celebrar aquests sortejos.

Per tal de garantir que aquests sortejos siguin una activitat puntual dels operadors, un altre dels canvis del nou text és la limitació a una única llicència per a operador, el que suposa que – respecte a la normativa vigent – les entitats només podran tenir en possessió una llicència vigent i quan aquesta expiri en podran demanar una de nova, sense acumular més d’una llicència en vigència.

A més, el text adapta la normativa en matèria de jocs d’atzar d’aquesta categoria a les noves disposicions legals introduïdes a la Llei de protecció de dades, aprovada durant la legislatura passada. Aquest nou reglament reestructura i simplifica el contingut de la normativa anterior amb una harmonització de l’articulat, amb l’objectiu de crear un marc jurídic únic, clar i estructurat respecte de l’explotació d’aquesta classe de llicències.

Des del CRAJ s’ha previst explicar els canvis normatius als operadors concernits per a facilitar l’adaptació del funcionament d’aquests al nou reglament. De fet, l’entrada en vigor del text és 15 dies després de la publicació al BOPA el dimecres vinent, per a facilitar a les empreses l’adaptació a la normativa.