Andorra no vol abaixar la guàrdia davant l’auge dels virus

La ministra de Salut, Helena Mas (SFGA)

La ministra de Salut, Helena Mas, ha explicat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que es manté l’obligatorietat de l’ús de la mascareta al servei d’urgències i d’hospitalització, així com a l’UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquesta mesura es va implementar a finals del mes de novembre del 2023, en aquest moment des del Ministeri de Salut també es va comunicar una sèrie de mesures preventives per als centres sanitaris i sociosanitaris durant la temporada de circulació de virus respiratoris, amb l’objectiu de reduir la transmissió d’aquests virus.

A més, Mas ha recordat la importància de l’ús de la mascareta per part de les persones vulnerables i d’aquelles amb símptomes respiratoris. Així com la importància de la vacunació contra la grip i la COVID-19 per a les persones majors de 60 anys i que formen part dels grups de risc. De fet, a finals de desembre es va decidir mantenir la campanya de vacunació fins al 31 de gener, i, fins a la data, s’han administrat 7.151 vaccins contra la grip i 2.469 contra la COVID19.

La titular de Salut ha recordat també, com a mesures, la importància de mantenir una higiene de mans freqüent; ventilar sovint els espais tancats; evitar aglomeracions, principalment les persones vulnerables; i tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar.