L’INH organitza un cicle de xerrades per a explorar fórmules que permetin ampliar l’oferta de lloguer assequible

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) organitza un cicle de xerrades amb la participació de professionals reconeguts en l’àmbit de l’habitatge social que tenen com a l’objectiu presentar experiències implementades en altres territoris amb la voluntat d’analitzar-ne una possible adaptació al context andorrà. Aquesta iniciativa forma part de l’estratègia global de l’INH per a posar sobre la taula altres opcions sobre com augmentar de manera efectiva l’oferta de pisos de lloguer assequible a Andorra.
Les xerrades, que es realitzaran de setembre a novembre a raó d’una per mes, plantegen de primera mà iniciatives que ja estan funcionant en altres ciutats i països, especialment en àmbits com la gestió pública de l’habitatge, la recerca aplicada i els models cooperatius d’accés a l’habitatge. A partir d’aquest coneixement, es pretén fer una reflexió sobre la viabilitat d’aplicar, adaptar o impulsar iniciatives similars a Andorra.
Sota el títol de “Noves oportunitats per un habitatge assequible”, aquestes xerrades volen oferir noves opcions i altres perspectives per a promoure l’habitatge públic i assequible al país tot fent-hi participar els diferents actors implicats en la definició de polítiques públiques d’habitatge.
En aquest sentit, les xerrades estan adreçades a responsables de l’administració pública (Govern i comuns), els professionals del sector de la construcció i de l’immobiliari, els propietaris d’habitatges i terrenys i també, a la ciutadania en general.
L’habitatge s’ha convertit en una preocupació d’interès general i des de l’INH es vol fomentar la divulgació de diferents perspectives, experiències i fórmules amb la voluntat de conscienciar sobre la necessitat d’un abordatge global de la problemàtica de l’accés a l’habitatge tot posant en valor una de les funcions de l’entitat que és realitzar propostes i recomanacions en matèria d’habitatge.
La primera xerrada és una taula rodona que es titula “Les borses d’habitatge, pros i contres” i tindrà lloc el 29 de setembre, a les 19 hores, a l’hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella. S’abordaran algunes experiències de gestió pública i col·laborativa d’habitatge social a Catalunya i també, com s’estructuren els sistemes municipals per a garantir un parc estable de lloguer assequible, a partir de col·laboracions entre administració local i entitats socials.
En aquesta taula rodona hi participaran la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol; la responsable de la Borsa d’habitatges de l’Ajuntament de Barcelona i Gestora de Projectes de Serveis a les Persones i dels Programes de Captació de Parc Privat del Consorci d’Habitatge, Cristina Valios i l’arquitecte i gerent de PROMUSA, l’empresa pública municipal que gestiona habitatge de Sant Cugat del Vallès, Jordi Nuñez. Ambdós ponents formen part de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS).
La segona xerrada serà el 23 d’octubre, a les 19 hores, a l’hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella i anirà a càrrec de la investigadora catalana, assessora jurídica i tècnica del Servei Municipal d’Habitatge de Tarragona, Núria Lambea, especialitzada en polítiques públiques d’habitatge i dret residencial. Sota el títol “La col·laboració público-privada per a augmentar el parc d’habitatge social: de la teoria a la pràctica” presentarà la seva experiència en el desenvolupament de projectes d’habitatge social implementat pel sector públic i el sector privat tot desgranant els seus avantatges i els reptes.
La darrera conferència serà el 13 de novembre a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i duu el títol: “Les cooperatives en cessió d’ús: una opció d’habitatge sostenible i assequible” amb la participació de Marc Torrent, conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge del comú d’Andorra la Vella; Pol Massoni, membre del comitè executiu i del patronat de LaDinamo, una fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure un model d’habitatge cooperatiu, i també, Cristina Gamboa, arquitecta i cofundadora de la cooperativa LaCol.
L’organització d’aquestes xerrades compten amb la col·laboració del Govern d’Andorra i el Comú d’Andorra la Vella i tenen vocació de continuïtat de manera que cada any es pretén abordar una temàtica diferent relacionada amb l’habitatge en funció de l’actualitat del moment o de l’interès general.
Aquesta és una línia d’acció de l’INH que es vol reforçar com a òrgan consultiu i expert en matèria d’habitatge que és per a generar un debat constructiu entre els professionals del sector i els agents socials i així, avaluar la viabilitat o adaptació d’altres estratègies o propostes que ja en funcionament en altres països.