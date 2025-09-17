Estrena d’F5 al Teatre de les Fontetes, diumenge, a les 18 hores

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) estrenarà aquest diumenge, 21 de setembre, a les 18 hores, al Teatre de les Fontetes de la Massana, la proposta escènica col·lectiva F5, un projecte de creació exprés que combina intensitat, interdisciplinarietat i celebració artística. Després del càsting obert, realitzat a finals d’agost, s’han seleccionat sis artistes que formen l’elenc d’aquesta edició: Bernat Torra (productor musical), Marta Moran (ballarina), Aurélie Serale (ballarina de teles), Elena Santiago (actriu i dramaturga), Carla Puig (actriu de musical) i Judit Betbesé (actriu).
L’equip artístic es completa amb Anna Mangot (vestuari) i Judith Puig (escenografia), tot sota la direcció de Juanma Casero. A més, durant el procés d’assajos, els podcasters Fuck i lloc s’han infiltrat en la creació i en fan seguiment a través de les seves xarxes socials, oferint al públic una mirada fresca i directa de l’evolució d’aquest experiment escènic.
F5 no és només una mostra final: és un espai de trobada, de risc i d’experimentació compartida, on el procés col·lectiu esdevé protagonista i culmina amb la presentació oberta al públic.
Les entrades ja estan a la venda a través del següent enllaç: www.4tickets.es/massana/public/janto/main.php. L’ENA anima tothom a no perdre’s aquesta estrena i a viure en primera persona l’energia i la força del projecte F5.