La Decisió de signatura de l’Acord d’associació es trasllada a la presidència danesa del Consell de la UE

Reunió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha informat aquest dimecres als membres del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació que la Decisió de signatura de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea es traslladarà a la presidència danesa del Consell de la Unió Europea, que començarà aquest mes de juliol.

Els treballs duts a terme els darrers mesos entre els estats membres, sota la presidència polonesa del Consell, han estat intensos i han permès resoldre diverses qüestions que generaven debat entre els països al voltant d’aquest projecte. Falta encara definir la naturalesa jurídica de l’Acord, una decisió política que els països han de prendre per unanimitat i que definirà la consideració jurídica del text, és a dir, si és un acord mixt o un acord no mixt (EU only).

Davant del canvi de presidència, ja fa setmanes que el Govern treballa perquè l’Acord d’associació es mantingui a l’agenda de la Unió Europea. La nova presidència s’ha compromès a mantenir l’Acord en l’ordre del dia de les reunions del grup EFTA, encarregat d’aquesta qüestió. Un cop quedi resolt el debat en aquest fòrum, es traslladarà a instàncies superiors fins a arribar al Consell de la UE, òrgan que aprovarà la decisió de signatura de l’Acord i, alhora, la seva naturalesa jurídica.

Una vegada es publiqui la Decisió de signatura per part del Consell de la Unió Europea, s’autoritzarà la Comissió Europea a signar l’Acord amb Andorra i San Marino. Aquesta signatura no tindrà cap efecte jurídic sinó que significarà estabilització del text i donarà el tret de sortida als respectius tràmits de ratificació, que en l’àmbit europeu inclouen aprovació del Parlament Europeu i, a Andorra, la convocatòria del referèndum consultiu.





Recta final del Reglament sobre el referèndum

D’altra banda, durant la reunió del Pacte d’Estat que ha tingut lloc aquesta tarda de dimecres s’ha avaluat la proposta de reglament de regulació del referèndum, que es troba en la seva fase final de redacció. Un cop es disposi d’un text del reglament estabilitzat i consensuat, es compartirà amb tots els consellers generals de l’arc parlamentari, de forma excepcional tal com es va fer durant la Covid, ja que els reglaments són competència del Govern, perquè els consellers hi puguin fer observacions.

Finalment, s’ha informat que a partir del setembre es preveuen un seguit d’accions informatives sobre l’Acord adreçades específicament al sector empresarial del país per a donar resposta a les demandes expressades pel col·lectiu durant la darrera enquesta de conjuntura de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS).