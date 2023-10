Li molesta el soroll que fan els veïns i es presenta al pis duent una navalla

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Durant el cap de setmana, un home, de 34 anys, va ser arrestat per la Policia, a Ordino, com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, contra la llibertat i contra la inviolabilitat de domicili per entrar en un pis i amenaçar amb arma blanca les tres persones que es trobaven a l’interior.

Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte quan l’home, arran de diversos problemes pels sorolls provinents del pis del veí, es va presentar al domicili d’aquest i va començar a donar forts cops a la porta. Quan van obrir-li la porta, va entrar-hi sense autorització amb una navalla oberta de 7,5 centímetres, molt alterat i proferint amenaces.