Detingut per entrar al país amb 565 grams de marihuana

Un home emmanillat (arxiu)

La Policia ha detingut un home, aquest cap de setmana, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per entrar al país en possessió de 565 grams de marihuana. L’arrest es va produir dissabte a la tarda quan els agents li van trobar cinc bosses amb la droga durant un control a la frontera del riu Runer. L’home, de 30 anys, la portava amagada a la roda de recanvi, al maleter del vehicle.

No ha estat l’única detenció per possessió de droga. També a la frontera del riu Runer, l’endemà diumenge, a la tarda, la Policia va detenir un jove, no resident, de 18 anys d’edat, que accedia al Principat d’Andorra en un turisme amb 0,49 grams d’èxtasi.