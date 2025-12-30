El Grup Parlamentari Socialdemòcrata demana al Govern quines mesures adopta per a protegir el patrimoni immaterial d’Andorra

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una pregunta oral al Govern perquè sigui resposta en el ple del Consell General amb relació a la protecció del patrimoni immaterial del país. La iniciativa arriba arran de les informacions aparegudes sobre l’afer del registre de la marca “cap de l’ossa d’Ordino”, un cas que ha generat preocupació social i que posa de manifest la necessitat de disposar de mecanismes clars i efectius per a preservar els elements del patrimoni immaterial andorrà.
Mitjançant aquesta pregunta, Vela, demana al Govern quines accions i mesures està implementant per a garantir la protecció del patrimoni immaterial d’Andorra, entenent-lo com un conjunt de tradicions, símbols, expressions culturals i elements identitaris que formen part del llegat col·lectiu del país.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es considera que “la manca d’una regulació específica i d’una estratègia clara de protecció pot facilitar situacions que posin en risc béns culturals que són de tots i totes”. En aquest sentit, el PS defensa que “el patrimoni immaterial no pot quedar desprotegit ni sotmès a interessos privats, i que cal una actuació decidida per part de les institucions públiques”.
La pregunta serà resposta de forma oral davant del ple del Consell General, en “una sessió en què el PS espera obtenir explicacions clares i compromisos concrets per part del Govern”.