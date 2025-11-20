L’FPNSM estrena els nous espais del Centre de Dia, dissenyats per a potenciar l’atenció centrada en la persona

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha presentat aquest dijous les noves instal·lacions del Centre de Dia. Una reforma integral que suposa un pas endavant en el model d’atenció de l’FPNSM, ja que incorpora la part terapèutica en el dia a dia de la persona potenciant el seu benestar i la seva qualitat de vida. Aquesta remodelació ha estat finançada en gran part amb recursos privats que reflecteixen la solidaritat a Andorra.
La reforma s’ha dut a terme seguint el disseny d’accessibilitat universal, facilitant la mobilitat i l’accessibilitat cognitiva. Les noves instal·lacions ofereixen espais càlids, diàfans i predictibles que potencien la independència, el desenvolupament personal i la socialització.
La directora general de l’FPNSM, Celine Mandicó, ha explicat que “aquests espais estan adaptats als diferents perfils de persones que atenem, i també d’acord amb el model d’atenció de la Fundació, centrat en la persona”. Uns espais que disposen d’una identitat pròpia i que s’han concebut amb una clara intencionalitat terapèutica i funcional, aconseguint un equilibri entre zones de treball individual i grupal, entorns de descans i zones pels professionals.
La remodelació ha tingut en compte també el benestar de les famílies, incorporant espais pensats per a facilitar l’acompanyament i reforçar el compromís de la Fundació amb cuidar a qui cuida.
Actualment, el Centre de Dia atén 31 persones i compta amb 8 professionals, a banda d’especialistes per als tractaments rehabilitadors i el psicòleg per al benestar i la gestió de la conducta. Les instal·lacions s’estructuren en tres sales diferenciades: una orientada a l’acompanyament de les persones durant l’etapa adulta; una altra per a persones que presenten conducta repte; i una darrera específicament per a atendre les persones en l’etapa de l’envelliment.
L’acte inaugural ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot; així com del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; la ministra d’Afers Socials, Trini Marín; i del cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, entre altres autoritats i convidats. Abans de la visita, els espais han estat beneïts pel mossèn Antoni Elvira, en representació del Bisbat.
Envelliment actiu
L’espai dedicat a l’atenció de l’envelliment s’ha dissenyat per a oferir un entorn tranquil i íntim que promou el vincle social tant a dins com a fora la comunitat. Aquestes persones formen part del programa EnvActiu, destinat a promoure un envelliment actiu i saludable.
El programa inclou activitats terapèutiques, sensorials, físiques i socials que ajuden a mantenir les capacitats i a potenciar la independència.
Recentment, aquest programa ha estat reconegut per la Fundación Pilares, una entitat de referència a nivell espanyol, que n’avala la seva qualitat.
La directora de l’àrea d’atenció a l’adult i l’envelliment, Anna Jiménez, ha destacat que en l’etapa d’envelliment és important que les persones ateses puguin “mantenir els vincles que es tenen amb la comunitat i amb els mateixos grups de referència, així com continuar fent aquelles activitats que les motivin”, i fer-ho en uns espais com els actuals “que fomenten aquesta promoció i socialització”. A més, Jiménez ha afegit que actualment el servei ha augmentat i millorat els suports tècnics necessaris per a les persones que es troben en aquesta etapa vital.
D’altra banda, cal esmentar que el servei manté una estreta col·laboració amb les Cases Pairals com per exemple l’Enclau del Comú d’Andorra la Vella, a qui s’ha convidat a participar en la inauguració d’aquest dijous.