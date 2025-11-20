Les vendes en grans superfícies van patir un descens al setembre

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació negativa del -1,2%, a preus corrents, el mes de setembre de 2025 respecte al setembre del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +3,5% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un -7,1% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (és a dir, descomptant l’efecte dels preus), aquest registra una disminució del 3,7% durant el setembre de 2025 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Les vendes de productes alimentaris augmenta un +1,4%, mentre que les de la resta de productes experimenten una caiguda del -9,7%.
L’ocupació de les grans superfícies en el mes de setembre de 2025 experimenta una caiguda del -7,0%, un 62,7% del personal ocupat són dones i més del 91% treballen a jornada completa.