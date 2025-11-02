L’FC Andorra suma un punt contra el Cádiz que sap a poc (0-0)

L’FC Andorra d’Ibai Gómez, que ha estat infinitament superior als andalusos, ha empatat a casa (0-0) contra un equip dissenyat per a pujar a la primera divisió, el Cádiz. El coreà Minsu ha portat de corcoll a la defensa gaditana durant la primera part. En el minut 30, una rematada seva, creuada, ha superat al porter i quan ja estava a punt d’entrar un defensa del Cádiz ha salvat el gol dels tricolors sobre la mateixa línia de porteria. Un xut d’Olabarrieta, en el 35, que no ha trobat porteria, també ha estat una molt bona oportunitat per als andorrans. Amb el 0-0 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat, els 3.320 espectadors que aquest diumenge s’han congregat a Encamp, han seguit veient el domini andorrà en el partit. L’entrada de Javi Ontiveros per al Cádiz, a la segona meitat, sumava un nou perill per al conjunt groc. El francès Thomas Carrique ha tingut bons minuts a la segona part per als del Principat. De la seva banda, també Jastin ha tingut una claríssima oportunitat per als andorrans, però el porter del Cádiz, Víctor Aznar, ha desviat amb una mà miraculosa. Posteriorment ,Marc Domènech, en el 78, també ha tingut una bona oportunitat de gol. La diana s’ha resistit per als d’Ibai Gómez, que han acabat sumant un punt contra el Cádiz, i ja en sumen 16, a la zona mitja de la classificació, a 2 punts del play-off d’ascens a primera i a 5 punts del descens a 1a RFEF.
El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte vinent, a les 16:15 hores, a l’Alcoraz, contra l’SD Huesca.