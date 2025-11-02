La Fundació ‘La Caixa’ col·labora amb Integra Pirineus en l’adquisició d’un vehicle per al repartiment de llenya

La Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, ha atorgat a Integra Pirineus una ajut econòmic de 6.000 euros que es destinaran a la compra d’un vehicle tot terreny de segona mà. L’adquisició permetrà millorar el servei de distribució de llenya, ja que facilitarà el transport i també el repartiment de farcells de fusta d’uns 10 kg a gasolineres i supermercats de la zona.
Fins ara, la distribució es realitzava amb un únic vehicle i un remolc, que era compartit amb la resta de tasques de les colles forestals d’Integra Pirineus. Això limitava el repartiment, ja que només s’utilitzava en dies de pluja o quan els treballadors forestals no ho requerissin. Per tant, amb la nova compra, l’entitat guanyarà autonomia i capacitat de creixement, podent atendre més clients i augmentant la seva xarxa comercial.
La llenya que comercialitza Integra Pirineus prové de franges de prevenció d’incendis i d’aclarides forestals. Un cop extreta, la fusta s’asseca i es talla a la mida adequada per a estufes i llars de foc. Aquesta acció vol contribuir a una gestió forestal responsable, ja que s’aprofita els recursos del territori.
Així mateix, l’objectiu d’Integra Pirineus és afavorir la inserció social i laboral de les persones en situació de risc d’exclusió amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental, tot cuidant alhora els boscos del Pirineu.
Donació anterior de la Fundació “la Caixa”
La Fundació “la Caixa” ja havia col·laborat amb Integra Pirineus per a poder desenvolupar el projecte de la llenya a partir d’una donació per a adquirir un cabrestant per a arrossegar la fusta tallada des del bosc fins a les zones on poden accedir els camions de càrrega. Això va permetre posar en funcionament un equip de treball de desembosc, format per un xofer de tractor i un peó forestal.
A través de l’àmplia xarxa d’oficines de CaixaBank, la més gran d’Espanya, els professionals detecten les necessitats més urgents i properes de cada territori, i canalitzen les ajudes de la Fundació “la Caixa” dirigides a donar resposta a les demandes existents. El 2024, es va donar suport a gairebé 5.625 projectes de prop de 5.300 entitats socials de Catalunya.