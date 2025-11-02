El VPC Andorra Rugby XV s’imposa, a domicili, al Club Natació Poble Nou (25-30)

El VPC Andorra Rugby XV ha aconseguit, aquest diumenge, una victòria de gran valor davant el Club Natació Poble Nou per 25 a 30, en un partit intens i molt disputat al CEM La Mar Bella, de Barcelona. Els andorrans han demostrat caràcter, solidesa i una gran capacitat per a competir en els moments decisius. El conjunt local ha començat amb dos cops de càstig transformats per Juan Unghiatti, però el VPC ha reaccionat amb força gràcies als assajos d’Erik Fraissinet (2) i Marcos Soraire, que han capgirat el marcador abans del descans. A la segona meitat, Kgoposto Matlena ha anotat el quart assaig tricolor que ha acabat decidint el duel.
Amb el peu, el protagonista ha estat Mateo Macchi, autor de totes les transformacions i punts de càstig, que ha sumat un total de 10 punts i ha estat clau per a mantenir l’avantatge fins al final.
Amb aquest resultat, el VPC Andorra Rugby XV es consolida en la segona posició de la Divisió d’Honor B Grup B amb 15 punts, només per darrere del CAU Rugby València (19). L’equip andorrà suma tres victòries i una derrota en les quatre primeres jornades i continua en plena lluita pels llocs capdavanters de la competició.
El pròxim cap de setmana no hi haurà jornada per al primer equip, ja que diversos jugadors del VPC formen part de la convocatòria dels Isards, la selecció nacional d’Andorra, que s’enfrontarà a Israel a l’Estadi Nacional.
Les dades del partit
Resultat final: Club Natació Poble Nou 25 – VPC Andorra Rugby XV 30
Assajos: Fraissinet (2), Soraire, Matlena
Transformacions i cops de càstig: Mateo Macchi (10 punts)
Camp: CEM La Mar Bella, Barcelona