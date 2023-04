L’FC Andorra buscarà aquest diumenge certificar la permanència davant l’Osca

Una jugada de Mika Mármol (FC Andorra)

L’FC Andorra disposa d’una bona oportunitat, aquest diumenge (14 hores), per a garantir la seva permanència a la segona divisió espanyola de futbol. Els tricolors juguen a l’Estadi Nacional davant la seva afició, tot i que l’hora assignada per a disputar l’encontre -l’hora de dinar- no és que afavoreixi la presència de seguidors. Els d’Eder Sarabia rebran l’Osca, un conjunt que presenta una situació similar a la classificació de la lliga SmartBank.

Els aragonesos són a la 9a plaça amb 46 punts, mentre els del Principat són a l’11a posició amb tan sols un punt menys, 45. L’FC Andorra, doncs, té a les seves mans la possibilitat d’avançar l’Osca a la taula i, el més important, sumar 3 punts que, pràcticament, segellarien la permanència en la seva primera temporada a la segona categoria en importància del futbol espanyol.