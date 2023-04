El comú d’Encamp amplia fins al 28 d’abril la convocatòria de treball per a joves a l’estiu

Joves treballant a l’estiu per al comú d’Encamp (Comú d’Encamp)

El comú d’Encamp amplia el termini de presentació de sol·licituds per a la contractació de treballadors públics interins durant els mesos d’estiu al Comú d’Encamp. Els diferents llocs de treball destinats a joves estudiants que s’incorporen durant els mesos de juliol i agost són per a cobrir les 73 places ofertades, de les quals 39 són de caràcter general per a donar suport a departaments com Cultura, Medi Ambient, Turisme, Esports, Finances o Manteniment i 34 com a monitors de lleure i ajudants de monitor per a les colònies a l’alberg de la Baronia i les activitats infantils i juvenils d’estiu a Encamp i al Pas de la Casa.

El termini acabava aquest divendres, 14 d’abril, però s’amplia fins al dia 28 d’abril a les 14:30 hores, per a la presentació de sol·licituds presencials, i fins a les 23:59 hores per a les telemàtiques, per tal de facilitar als joves estudiants poder reunir tota la documentació necessària (com per exemple certificats de penals, revisions mèdiques,….) per a presentar la sol·licitud.