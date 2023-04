Dissabte de glòria per al BC Andorra a Valladolid (74-81)

El jugador del BC Andorra, Juan Rubio, en un llançament triple davant del Valladolid (ATV)

Primer quart molt igualat entre el Valladolid i el BC Andorra. Els locals sempre han anat per davant en el marcador, fins als darrers instants, quan els tricolors amb un parell de triples han capgirat el resultat per a posar-se amb un 23 a 24. I, mentre es jugada al Pisuerga, la mirada també estava posada en el partit que Burgos i Palència disputaven des d’una estona abans.

El segon quart no ha estat diferent quant igualtat en el marcador. Durant tot aquest període, les diferències han estat mínimes amb avantatges d’1 o 2 punts per als andorrans fins a 2 minuts i 22 segons per al final, quan el Valladolid ha anotat un triple que el tornava a posar per davant en el lluminós. Però, el BC Andorra no es rendia reaccionava també des del llançament exterior per a arribar al descans amb un 38 a 44 (+6). I, tothom seguia amb un ull posat a Burgos per a veure què feia el Palència i, mira per on, els burgalesos han doblegat al segon classificat.

Després del descans el BC Andorra ja sabia que el Palència havia perdut a la pista del Burgos per 89 a 65, 24 punts a favor dels locals que, involuntàriament, acabaven de donar un cop de mà als de Natxo Lezcano. En endavant, tota l’atenció estava centrada, només, al poliesportiu del Pisuerga per a comprovar si els tricolors podrien donar el cop de gràcia a la lliga. Aquest tercer quart, però, no començava bé per als tricolors que han encaixat de sortida un parcial d’11 a 3, fet que ha permès al Valladolid avançar-se en el marcador per 49 a 47. A partir d’aquí s’ha tornat a igualar el matx i, amb alguna decisió arbitral polèmica, tot s’ha esbojarrat quan, el que calia, era calma. Tot i això, sobre la botzina, Speight, ha clavat un triple quasi des del mig del camp per a col·locar el 63 a 64 per al BC Andorra.

I, començava el darrer quart, el tot o res. I els inicis no acostumen a ser bons per als tricolors. Això vol dir que, després, toca remar com si no hi hagués un demà. Afortunadament, hi ha hagut un parcial de 0 a 11 per al BC Andorra per a instal·lar el lluminós en un 67 a 74. Quins darrers tres minuts d’infart, de nervis, d’errades… Dos Anjos, avui espectacular, excels, tirava del carro per als andorrans i tot quedava per decidir-se en els últims 2 minuts. Una i altra vegada el brasiler n’era el salvador. D’aquesta manera, amb el que transmetia el pivot als seus companys s’arribava amb un agonitzant 74 a 81 a la fi del partit.

Palència perd, Andorra guanya, l’ascens directe a l’ACB és més a prop amb tan sols 5 partits (que són 5 finals) per a la conclusió de la fase regular. Som-hi, Andorra!