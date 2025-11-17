La castanya és la fruita del castanyer, arbre de la família de les fagàcies. És comestible i molt apreciada com a aliment a algunes zones del món. Als territoris de cultura catalana, la castanya protagonitza, junt amb els panellets i els moniatos, la tradicional festa de la Castanyada. Però, aquest producte va molt més enllà d’aquesta festivitat i el podem introduir, tot sovint, en un gran nombre de receptes gastronòmiques. Per exemple, per a aquesta setmana, proposem una crema de castanyes.
Ingredients (per a 4 persones)
- 400 g de castanyes pelades
- 1 ceba petita
- 1 porro (només la part blanca)
- 1 patata mitjana
- 1 litre de brou de verdures (o de pollastre, si prefereixes)
- 200 ml de nata líquida (per a cuinar)
- 2 cullerades d’oli d’oliva verge extra
- Sal i pebre al gust
Preparació
- Pelar i bullir les castanyes
- Fes un petit tall a la pell de les castanyes i bull-les uns 10-15 minuts.
- Pela-les mentre encara són tèbies (és més fàcil).
- Sofregir les verdures
- En una cassola amb oli, posa-hi la ceba i el porro tallats fins, i deixa’ls coure fins que siguin tous i transparents.
- Afegeix-hi la patata a daus i remena un parell de minuts.
- Afegir les castanyes i el brou
- Incorpora les castanyes pelades i el brou.
- Deixa-ho coure a foc suau durant uns 25 minuts, fins que les castanyes i la patata siguin ben tendres.
- Triturar i afegir la nata
- Tritura-ho amb la batedora fins a obtenir una textura fina.
- Afegeix-hi la nata, rectifica de sal i pebre, i deixa coure 5 minuts més.
- Servir
- Serveix la crema calenta, amb un fil d’oli d’oliva o unes herbes fresques per sobre.