L’Euroregió Pirineus-Mediterrània impulsa un programa pioner de doctorat en sostenibilitat i resiliència climàtica

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània, integrada per Catalunya, Occitània i les Illes Balears, ha impulsat un programa interregional de doctorat pioner en sostenibilitat i resiliència climàtica en el marc de la convocatòria Marie Skłodowska-Curie COFUND 2025 del programa Horizon Europe de la Comissió Europea.
El projecte TERRA-MED (An Interregional PhD Programme for Advancing Sustainability and Climate Resilience in Occitania, Balearic Islands, and Catalonia) té com a objectiu formar una nova generació d’investigadors i investigadores d’excel·lència especialitzats en els grans reptes del nexe Aigua-Terra-Energia, especialment rellevants per a les regions mediterrànies, altament vulnerables als impactes del canvi climàtic.
El programa oferirà 33 contractes predoctorals entre els anys 2026 i 2031, repartits entre les tres regions participants: 15 a Catalunya, 14 a Occitània i 4 a les Illes Balears. Cada projecte doctoral tindrà un fort component interregional, amb doble supervisió internacional i una estreta cooperació entre universitats, centres de recerca, administracions públiques i actors socioeconòmics dels tres territoris.
TERRA-MED promou una aproximació sistèmica, transdisciplinària i intersectorial, que combina recerca d’excel·lència, innovació tecnològica, governança del territori i col·laboració publicoprivada. Els projectes de recerca abordaran reptes com la sequera persistent, la degradació del sòl, la pressió sobre els recursos naturals i les tensions derivades de la transició energètica, aportant solucions adaptades a les necessitats dels territoris mediterranis.
Aquest projecte és el primer MSCA COFUND coordinat per una euroregió i representa el projecte de finançament competitiu de més envergadura mai liderat per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. L’èxit de la iniciativa adquireix encara més rellevància si es té en compte que les convocatòries MSCA COFUND són altament competitives a escala europea, amb una taxa d’èxit molt reduïda.
El programa compta amb un pressupost total de 8,1 milions d’euros, dels quals 4,36 milions són aportats per la Comissió Europea. La resta es cofinança amb contribucions de les tres regions i de les universitats i centres de recerca participants. En el cas de Catalunya, el projecte compta amb la participació activa del Departament de Recerca i Universitats, reforçant el compromís del Govern català amb la recerca d’excel·lència, la cooperació europea i la transició ecològica.
Amb TERRA-MED, l’Euroregió Pirineus-Mediterrània es consolida com un espai avançat de cooperació transfronterera per a afrontar reptes compartits i referma el lideratge de Catalunya en recerca i innovació aplicades a la sostenibilitat, plenament alineades amb el Pacte Verd Europeu i les principals missions europees en matèria d’aigua i adaptació al canvi climàtic.