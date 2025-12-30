Un home ferit en un autoatropellament a la urbanització la Devesa d’Incles

Aquest dilluns, 29 de desembre, al vespre, va tenir lloc un autoatropellament en el qual una persona va resultar ferida. Els fets van produir-se poc abans de les set, a la corba de la urbanització la Devesa d’Incles, a la parròquia de Canillo. El servei de Policia va rebre l’avís alertant de l’incident viari a les 18:57 hores.
La víctima és un veí del Principat d’Andorra, de 30 anys, que va patir un autoatropellament per una furgoneta amb matrícula espanyola. La Policia no ha donat detalls sobre el succés, però en tractar-se d’un autoatropellament es pot deduir que el vehicle es deuria de desfrenar i impactar contra l’home en qüestió provocant-li ferides.