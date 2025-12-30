El CFLV oferirà tutories virtuals del batxillerat, als vespres, per a candidats lliures

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, a través del Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV), reforça el seu compromís amb l’aprenentatge accessible i flexible ampliant l’oferta de suport formatiu adreçada als candidats lliures del batxillerat. Així, a partir de gener, es posaran en marxa noves tutories virtuals al vespre, per a donar resposta a les necessitats de les persones que, per motius laborals o altres impediments, no poden assistir presencialment a les sessions.
Les noves tutories virtuals començaran el dilluns 12 de gener de 2026 i s’oferiran de les 20.45 a les 21.45 hores. Aquesta ampliació de l’oferta formativa permetrà garantir un millor acompanyament als estudiants i facilitar l’accés a la preparació del batxillerat a distància.
Amb aquesta iniciativa, el Ministeri reafirma el seu objectiu de promoure una formació de qualitat, adaptable i oberta a totes les persones que vulguin continuar avançant en el seu itinerari acadèmic. Actualment, 52 alumnes segueixen la preparació per a l’obtenció d’aquest títol mitjançant les tutories presencials que el centre ofereix en funció de les assignatures escollides.
Per a més informació, les persones interessades es poden dirigir al Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV), situat a l’avinguda Tarragona, 58-62, Edifici Columnes, AD500 Andorra la Vella, a la pàgina web: www.cflv.ad o bé trucant al telèfon +376 741 465.