L’etiqueta ambiental de vehicles, a partir de dilluns

Un persona col·locant el distintiu ambiental en un vehicle (SFGA)

A partir del proper dilluns 11 de setembre es posarà en marxa el nou sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles. La iniciativa, impulsada per Govern arran d’una encomana del Consell General, es tradueix en la distribució d’una etiqueta per a tots els vehicles amb informació rellevant des del punt de vista ambiental i d’emissions.

A més d’aquest tipus d’informació, important per a l’usuari alhora de decidir quin vehicle vol adquirir, el desenvolupament de l’eina també ha permès aglutinar dades dels vehicles que ara seran de molt més fàcil consulta.

La nova etiqueta també té com a objectiu poder facilitar, en un futur, l’entrada a les zones de baixes emissions (ZBE) de les grans capitals europees, així com també aglutinar en un sol distintiu tota la informació del vehicle, prescindint de l’etiqueta actual que marca la data en la qual cal passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Entrant al detall, l’etiqueta adhesiva per als vehicles motoritzats inscrits al Registre de Vehicles classifica i cataloga els vehicles en diferents categories en funció del nivell d’emissions. El primer és el distintiu ‘Zero emissions’, que s’identifica amb l’adhesiu ‘Z’ que té el fons de color verd i identifica els vehicles menys contaminants, bàsicament els elèctrics purs i els híbrids endollables amb una autonomia elèctrica superior o igual als 40 quilòmetres.

També existeix el distintiu ‘Eco’, que s’identifica amb l’adhesiu ‘E’ que té el fons de color verd i lila i identifica els turismes, les furgonetes lleugeres, els vehicles de més de vuit places i els vehicles de transport de mercaderies classificats segons el reglament com HEV, GLP, GNC i GNL, als que se’ls hi afegeixen els híbrids endollables amb una autonomia elèctrica inferior als 40 quilòmetres. Per a la resta de vehicles s’estableix un sistema de classificació numèrica del 5 a l’1, correlacionada amb la tipologia de vehicle, el tipus de combustible i la categoria Euro. El distintiu 5 és el més proper a l’Eco, mentre que l’1 és el més contaminant.

El distintiu ambiental incorpora també un codi QR per a centralitzar informació complementària relativa al vehicle, tal com ha detallat el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, durant l’explicació tècnica als mitjans de comunicació.

Per la seva banda, David Fraissinet, director general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha explicat que l’entitat ha col·laborat en la definició tècnica de l’etiqueta i en l’operativa de distribució. ACA CLUB lliurarà l’etiqueta juntament amb les plaques de matrícula dels vehicles de nova matriculació. La resta de vehicles aniran incorporant l’adhesiu a mesura que passin la ITV.