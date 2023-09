Obren candidatures per a participar al Programa de Joves Professionals de la UNESCO 2023

La seu de la UNESCO a París (WikiArquitectura)

La UNESCO ha obert un nou període de presentació de candidatures per a cobrir places de funcionari internacional per a treballar al Secretariat de la organització internacional. En total, s’han obert fins a un màxim de 15 places i el període de presentació estarà obert fins al proper 15 d’octubre del 2023. Aquestes places estan reservades a aquells nacionals de països de la UNESCO no representats o sotarepresentats a la UNESCO, com és el cas d’Andorra.

Per aquest motiu, el Ministeri d’Afers Exteriors dona a conèixer aquesta oportunitat als joves nacionals. Les persones interessades han de tenir 32 anys o menys el 31 de desembre del 2023, ser titular d’un diploma universitari de nivell superior i tenir un excel·lent coneixement del francès o de l’anglès. Es valorarà el coneixement d’ambdues llengües.

A més dels criteris mencionats, es tindran en consideració els valors fonamentals d’integritat, de professionalitat, de respecte de la diversitat i de compromís envers el mandat de la UNESCO. Tenir una experiència professional pertinent representarà un avantatge, però no serà un criteri de selecció essencial.

Les persones que hi estiguin interessades s’hauran d’adreçar a la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (carrer Prat de la Creu, 62-64, AD500 Andorra la Vella, telèfon: 825 700, adreça electrònica: cnau.unesco@andorra.ad), abans del 15 d’octubre del 2023.

Després d’una primera avaluació de les candidatures, la qual inclou entrevistes virtuals i/o testos escrits, els candidats pre-seleccionats seran entrevistats per un panell del Departament de Personal de la UNESCO.

Els candidats seleccionats seran contractats per la UNESCO com a membres del personal per un període determinat renovable un cop finalitzat el període de prova de 9 mesos. Les afectacions de lloc de treball poden ser a la seu de la UNESCO a París o a una oficina exterior.