La Seu segueix fent campanya publicitària al metro de Barcelona

Imatge al metro de Barcelona promocionant la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El passat mes de juliol, Turisme Seu va iniciar una campanya publicitària per a promocionar la Seu d’Urgell al metro de Barcelona. Aquesta campanya s’allargarà fins al desembre. Concretament, a la parada de metro de Sants de la línia 3, els usuaris hi poden trobar una fotografia de grans dimensions amb el lema “Et sorprendrem!”, acompanyat d’un codi QR que es pot escanejar per a saber la proposta turística que s’ofereix al municipi urgellenc.

Aquest codi QR es va actualitzant de manera mensual amb les diferents propostes turístiques i culturals. D’aquesta manera, cada mes, els usuaris del metro que vagin passant per la parada de metro de Sants coneixeran què passa i de què es pot gaudir a la Seu d’Urgell.





Activitats setembre 2023

Les activitats que es proposen per aquest mes de setembre, i que es podran consultar tot fent un clic, són:

Roda, Pedal, Pinyó. Història del ciclisme a l’Alt Urgell . L’exposició sobre el recorregut històric des de la invenció de la bicicleta fins a l’actualitat que es podrà visitar fins el 15 d’octubre a la Sala Sant Domènec.





. L’exposició sobre el recorregut històric des de la invenció de la bicicleta fins a l’actualitat que es podrà visitar fins el 15 d’octubre a la Sala Sant Domènec. Les muralles de la ciutat d’Urgell. Una visita guiada per diferents espais de la història medieval de la ciutat. Disponible el 9 i el 23 de setembre.





Una visita guiada per diferents espais de la història medieval de la ciutat. Disponible el 9 i el 23 de setembre. Pedra i plàstic. Una instal·lació artística ubicada a la sala La Cuina del 15 de setembre al 28 d’octubre. Aquesta instal·lació convida a una reflexió artística sobre la implantació de la xarxa d’alta velocitat al Pirineu.





Una instal·lació artística ubicada a la sala La Cuina del 15 de setembre al 28 d’octubre. Aquesta instal·lació convida a una reflexió artística sobre la implantació de la xarxa d’alta velocitat al Pirineu. World Robot Olympiad. La competició de robòtica, dedicada a la tecnologia i l’enginyeria, tindrà lloc el cap de setmana del 16 i 17 de setembre al Palau Municipal d’Esports.





La competició de robòtica, dedicada a la tecnologia i l’enginyeria, tindrà lloc el cap de setmana del 16 i 17 de setembre al Palau Municipal d’Esports. Ballada de sardanes. 17 de setembre a la Plaça de les Monges i 24 de setembre a la Plaça Catalunya.





17 de setembre a la Plaça de les Monges i 24 de setembre a la Plaça Catalunya. Pine Peaks. Festival Rockabilly del Pirineu. El cap de setmana del 23 i 24 de setembre al pàrquing Dr. Peiró.





Festival Rockabilly del Pirineu. El cap de setmana del 23 i 24 de setembre al pàrquing Dr. Peiró. Lliga Catalana AON de Lliga Femenina. Del 29 de setembre a l’1 d’octubre.

S’anima a les persones que escanegin el codi QR d’aquest anunci a compartir la informació que hi trobaran i, així, gaudir plegats de les experiències que s’aniran proposant cada mes.





Sorteig visites guiades a la Catedral de la Seu d’Urgell

A més a més, aquest mes de setembre escanejant aquest codi QR es pot participar en el sorteig de dues visites guiades, de la mà de guies urgellencs, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell (segle XII), candidata a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Per a poder participar-hi cal omplir el formulari que hi surt.