L’estrès financer de les famílies

La situació en què es troben milers de persones en la circumstància econòmica actual. La situació laboral i la impossibilitat que els comptes domèstics quadrin són algunes de les característiques a què fa referència aquest concepte.

Després que la pandèmia de la COVID-19 colpegés de front les nostres vides, també es parlava d’estrès financer. I és que aquest permet definir una situació d’angoixa cada vegada més freqüent entre els treballadors, a causa tant de les successives crisis econòmiques com de les seves situacions laborals individuals. L’estrès financer, que els experts defineixen com l’angoixa i la pressió davant d’una situació econòmica plena d’incertesa.

Un salari amb el qual no s’arriba a final de mes, l’obligació de retallar en despeses necessàries, la impossibilitat d’estalviar o l’acumulació de deutes bancaris són algunes de les qüestions que s’han convertit en quotidianes per a molts treballadors.

Si no hi ha una millora en l’economia familiar, l’ansietat i els dubtes no fan més que augmentar, amb els conseqüents problemes a nivell personal, laboral, i fins i tot mèdics.

L’estrès financer afecta en el dia a dia dels que el pateixen, i falta poc a poc la seva qualitat de vida. Qualsevol tipus d’estrès té conseqüències negatives en el nostre cos a diversos nivells.

D’una banda hi ha símptomes físics, com ara l ‘insomni, els mals de cap o la sensació de cansament constant. La forma en què es manifesta l’estrès pot confondre amb els símptomes d’altres malalties; per aquest motiu no se li sol posar un remei precís. En qualsevol cas, és recomanable acudir a un metge quan es noten aquests símptomes.

D’altra banda, també ens afecta a un nivell psíquic. En aquest sentit, l’estrès financer pot alterar els nostres pensaments i sentiments, i fins i tot modificar el nostre comportament i caràcter. La irritació constant i la manca de paciència que una persona està sotmesa a un estrès urgent.

Vas escoltant, als propietaris que tenen, els bars, restaurants i botigues tancades, o obertes, però que a final de mes, no fan ni per pagar, la llum. El sentiment de frustració, ofec i pèrdua, que estan vivint en una incertesa continua. Diuen és un caos. Estan molt preocupats. Volen informació sobre les noves restriccions. És una situació molt difícil, no sabem en quina situació quedaran els comerços. Hi ha botigues que ja han liquidat. Vivim una gran preocupació.

Necessitem a tots i cadascun dels nostres treballadors i col·laboradors que, cada dia, estan demostrant la seva vàlua en un entorn de treball complicat per les restriccions que imposa el virus. Jornades laborals interminables i mitjans tecnològics no habituals fan encara més difícil i costosa la nostra tasca.

A mi personalment, em fa molta llàstima, veure a tots patir d’aquesta manera, es que els ha costat molt pujar l’empresa, i ara la tenen tancada o l’han de deixar. Tots som treballadors, i ningú els regala res, si no és amb la suor del front, del dia a dia de cadascuna d’aquestes famílies, que ho estan passant tan malament.

M’agradaria que hi hagués una altra manera, que s’arreglessin les coses, perquè obrissin ja, i si més no que veiessin que tot no està perdut, sempre cal pensar en positiu.