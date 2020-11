Com comprar una casa en una subhasta online?

Comprar una casa en una licitació és una sortida més per poder accedir a un habitatge a bon preu. I és que l’estalvi mínim en una subhasta és d’un 30%. A més, segons els experts, constitueix una oportunitat perfecta d’inversió perquè permeten obtenir bones rendibilitats. Per tant, el principal avantatge és el preu.

Però també s’han de tenir en compte els possibles inconvenients. El principal és que comprant un pis en una subhasta el postor s’està subrogant en tot el que s’hagi dut a terme en l’expedient judicial. És a dir, totes les càrregues que tingui l’habitatge passen al nou propietari. Per això, és essencial tractar d’informar-se de la propietat, així com visitar l’immoble abans de participar, per poder comprovar el seu estat real, ja que a més pots trobar-te amb què l’habitatge està en mal estat, amb que hi ha llogaters (o okupes), per la qual cosa convé indagar el màxim possible.

Per comprar un habitatge en una subhasta no hi ha requisits especials, hi pot participar qualsevol que no tingui impediments legals.

No poden prendre part, tampoc, els funcionaris directament relacionats amb l’expedient judicial de l’immoble.

Per participar en una subhasta online cal fer un dipòsit, que sol rondar el 5 % del valor de la casa escollida.

