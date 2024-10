Coberta del llibre “L’estrany”, d’Albert Camús

Títol: L’estrany

Autor: Albert Camús

Traducció: Joan Fuster

Pròleg: Enric Sòria

Pàgines: 160

Editorial: Labutxaca

Nova edició de l’emblemàtica novel·la d’Albert Camus, premi Nobel de literatura, traduïda per Joan Fuster.

Meursault és l’home indiferent, que viu al marge de la vida, deixant-se portar. La rutina es perpetua maquinalment de dilluns a dissabte. Fins que torna a ser diumenge i aleshores potser et demanen per a casar-te i no saps si vols, o bé et trobes una pistola a les mans, el sol t’encega i el gallet cedeix suaument…

L’estrany, publicat el 1942, ja conté les qüestions que són leitmotiv de l’obra novel·lística i assagística d’Albert Camus, per la qual va ser guardonat amb el premi Nobel el 1957. Amb el temps, a més, aquesta novel·la, de la qual s’han venut més de nou milions d’exemplars només a França, ha esdevingut la seva obra més coneguda i llegida. Aquesta edició reprodueix la traducció de Joan Fuster, revisada, i inclou un pròleg d’Enric Sòria i del mateix Fuster.

