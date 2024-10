Comencen els FIA Motorsport Games 2024 a València

Els 5 esportistes que representaran Andorra als FIA Motorsport Games 2024 (ACA CLUB ESPORTIVA)

L’equip andorrà que participa en l’esdeveniment de motorsport més gran per països, els FIA Motorsport Games, ja es troba de camí a València, Espanya, ciutat que acollirà durant els cinc dies vinents un total de 28 disciplines d’automobilisme, amb més de 500 atletes que representen un total de 80 països. Els pilots andorrans han intensificat els seus entrenaments les últimes setmanes. La dupla d’Auto Slalom, integrada per Mireia Gutiérrez i Lucas Piccino van tenir com a base per als seus entrenaments el Circuit Andorra – Pas de la Casa i tota l’activitat preparatòria ha estat a càrrec de Marc Gutiérrez, responsable esportiu d’aquesta disciplina.

Per la seva banda, Àlex Machado, tot i estar en ple calendari de competicions a Itàlia, es va desplaçar en diverses oportunitats a València per a preparar la seva competició al circuit que acollirà la prova de Karting Sprint Senior, Aspar. El treball preparatori de Machado ha estat acompanyat pel seu equip actual, el TBKART.

Finalment, el Principat també estarà representat a la disciplina d’eSports per Frank Porté, que participarà a F4 (plataforma iRacing) i Helder Cerqueira que ho farà a GT (plataforma Assetto Corsa Competizione). Un cop finalitzat el campionat francès d’F4, Porté ha centrat tots els seus esforços en arrodonir la preparació per a València. Cerqueira, en canvi, ha fet una feina de fons durant tota la temporada.

El treball dels dos pilots d’automobilisme digital ha estat supervisat per Álvaro Otero, coach i responsable de l’àrea de rendiment d’ACA eSports. Els FIA Motorsport Games 2024 tindran un total de tres escenaris esportius. D’una banda, la Ciutat de les Arts acollirà, avui dimecres, 23 d’octubre, la cerimònia d’obertura amb la tradicional desfilada de països i es convertirà en l’estadi que acollirà les proves de sim racing on participen Porté i Cerqueira. El mític Circuit Ricardo Tormo serà el centre neuràlgic de la majoria de les disciplines i on Gutiérrez i Piccino disputaran la competició d’Auto Slalom. Per últim, Aspar acollirà diverses proves també, entre elles Karting Sprint Senior.