Les platges més boniques de la zona de Llanes (Astúries)

El litoral d’Astúries, conegut com la Costa Verda, és una de les joies naturals del nord d’Espanya. Dins d’aquest entorn privilegiat, el municipi de Llanes destaca per la seva gran concentració de cales, platges i penya-segats espectaculars, molts dels quals han estat guardonats amb distintius de qualitat. Aquest article et convida a descobrir algunes de les platges més boniques de Llanes i voltants, com arribar-hi, i què les fa tan especials.
1. Platja de Torimbia
Considerada una de les més espectaculars d’Astúries, la platja de Torimbia és una mitja lluna de sorra daurada envoltada de penya-segats verds i sense edificacions. És coneguda per la seva atmosfera tranquil·la i natural, ideal per a qui busca desconnexió. Tradicionalment, ha estat platja nudista, tot i que actualment és mixta.
Es pot accedir en cotxe fins al poble de Niembro, i des d’allà hi ha un camí a peu d’uns 10-15 minuts fins a la platja. A l’estiu, el trànsit privat està restringit, i hi ha servei de llançadora.
2. Platja de Gulpiyuri
Una veritable raresa geològica, Gulpiyuri és una platja d’aigua salada situada terra endins, envoltada de prats. L’aigua de mar hi arriba a través d’un túnel subterrani, creant una minúscula però fascinant piscina natural. És Patrimoni Natural Nacional.
S’arriba des de la carretera N-634 (entre Llanes i Ribadesella), accedint per una pista rural des del poble de Naves. S’ha de caminar uns 10 minuts a peu entre camps.
3. Platja de Cuevas del Mar
Aquesta platja destaca per les seves formacions rocoses espectaculars amb coves i forats que li donen el nom. És perfecta per a famílies gràcies a la seva àmplia zona de sorra, aigües tranquil·les i serveis bàsics.
S’accedeixfàcilment en cotxe des del poble de Nueva de Llanes. Hi ha aparcament pròxim i una petita guingueta a la vora.
4. Platja de Barro
Una de les platges més accessibles i populars, Barro combina la bellesa paisatgística amb serveis i comoditat. Les illes properes trenquen les onades i creen una badia de calma ideal per al bany.
Es troba al poble de Barro, a pocs minuts de Llanes. Es pot arribar fàcilment amb cotxe i disposa de serveis com dutxes, socorristes i restaurants.
5. Platja de Poo
Amb un nom curiós, Poo és una petita platja protegida dins una riera natural. Quan la marea puja, l’aigua inunda l’espai i crea una llacuna de bany molt segura per a infants.
Està situada a només 2 km de Llanes. Es pot anar caminant des del poble de Poo de Llanes. També accessible en tren (FEVE).