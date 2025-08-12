“MobLand” (Tierra de mafiosos)

By:
On:
In: Sèries

Títol: MobLand (Tierra de mafiosos)
Durada: 60 minuts
Gènere: Crim, drama, suspens
Creació: Ronan Bennett
Intèrprets: Tom Hardy, Pierce Brosnan, Paddy Considine
Temporades: 1 Capítols: 10
Plataforma: SkyShowtime (Paramount +)

Sinopsi:

A Londres, el conflicte entre els Harrigans i els Stevensons, dues poderoses famílies criminals, arriba a un punt de no retorn. Enmig del caos, Harry Da Souza, un carismàtic i letal “arreglador”, es troba entre lleialtats traïdores i aliances perilloses.

Mentre que l’enfrontament amenaça de destruir imperis i vides, Harry ha de triar bàndol abans que la guerra el consumeixi. Quan la família és l’única garantia de supervivència, la traïció no és una opció.



Per Sensacine

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]