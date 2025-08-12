Títol: MobLand (Tierra de mafiosos)
Durada: 60 minuts
Gènere: Crim, drama, suspens
Creació: Ronan Bennett
Intèrprets: Tom Hardy, Pierce Brosnan, Paddy Considine
Temporades: 1 Capítols: 10
Plataforma: SkyShowtime (Paramount +)
Sinopsi:
A Londres, el conflicte entre els Harrigans i els Stevensons, dues poderoses famílies criminals, arriba a un punt de no retorn. Enmig del caos, Harry Da Souza, un carismàtic i letal “arreglador”, es troba entre lleialtats traïdores i aliances perilloses.
Mentre que l’enfrontament amenaça de destruir imperis i vides, Harry ha de triar bàndol abans que la guerra el consumeixi. Quan la família és l’única garantia de supervivència, la traïció no és una opció.
