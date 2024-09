Coberta del llibre “Les noies de Sants”, de Tània Juste

Títol: Les noies de Sants

Autora: Tània Juste

Pàgines: 504

Editorial: Columna Cat

Una magnífica novel·la que reivindica “l’altra guerra” en què van lluitar les dones en les ciutats i pobles de Catalunya durant la Guerra Civil quan els seus homes eren al front.

La família Molina, formada pel pare, la mare i cinc filles, abandona la seva València natal per a anar a Barcelona, al barri de Sants, on un germà del pare, el tío Miguel, ja hi està instal·lat des de fa temps. El pare treballa a l’Espanya Industrial i la mare fa de cosidora per a un sastre del barri. Les cinc filles, Júlia, Pilar, Carmen, Ángeles i la petita Lola, van creixent plenament integrades al barri.

Des d’allà els tocarà viure els grans esdeveniments històrics, com l’adveniment de la República, l’esclat de la guerra, els bombardejos i la fam de la postguerra, però també els amors i desamors propis de l’edat, els balls d’envelat, les festes majors, les estrenes del cinema i la vida associativa de barri. Somnis i aspiracions enmig de les penúries d’una època convulsa que posarà a prova la família i els seus lligams. Cinc noies de Sants que, com tantes altres, esdevindran heroïnes quotidianes del seu temps.

Font: lacasadellibro