Bicicletada popular, diumenge, a les Valls del Nord

Cartell de la bicicletada popular (Mobilitat)

Aquest diumenge, 22 de setembre, hi ha una cita sostenible per a les famílies i els amics. Es tracta d’una bicicletada popular que tindrà lloc per les Valls del Nord per a celebrar el Dia mundial sense cotxes. A partir de les 10 hores es podrà pedalar per un recorregut segur i sense trànsit, pensat per a totes les edats i nivells. També hi haurà un petit recorregut amb pushbikes al parc del Prat Gran de la Massana per als més petits.

Per als conductors que diumenge al matí puguin transitar per la zona, hauran de tenir en consideració que aquest esdeveniment pot comportar petites afectacions al trànsit rodat, encara que no seran d’importància.





ITINERARI:

* Sortida per la CG-4 des del Parc del Prat Gran (la Massana).

* Es continuarà per la CG-3 fins a la rotonda d’Ordino (Fleca Font).

* Baixada pel carrer de Santa Bàrbara cap al Centre Esportiu d’Ordino (CEO).

* Tornada pel Camí Ral de Santa Bàrbara.

* Retorn a la Massana per la CG-3.

* Finalització al Parc del Prat Gran.





RECORREGUT CURT:

Els participants que vagin endarrerits, a la rotonda de l’Aldosa seran desviats pel Camí Ral, sense fer la pujada a la Fleca Font.





RECOMANACIÓ:

S’aconsella utilitzar una bicicleta apta per a camins, ja que alguns trams són fora de la carretera principal.

D’altra banda, a les 11 hores, es començaran els circuits d’habilitats per als infants, per a aprendre a dominar la bicicleta i, a més, es podran endur un carnet, així com altres premis.