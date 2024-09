Fa 54 anys moria Jimi Hendrix ofegat pel seu propi vòmit

Un 18 de setembre de 1970, ara fa 54 anys, moria James Marshall, més conegut com Jimi Hendrix, a casa de la seva núvia, a Londres, ofegat amb el seu propi vòmit, després d’haver ingerit alcohol i somnífers. Tenia només 27 anys. Va ser un guitarrista, cantautor i compositor estatunidenc que el temps l’ha anat convertint en llegenda.

S’ha especulat que la seva mort es podia haver evitat ja que anys després es va descobrir que podria haver mort a la llitera que el portava a l’hospital, i que es va ennuegar amb el seu vòmit quan un portalliteres li va moure el cap.

També hi ha una teoria amb una possible conspiració pel mig, però l’estalviarem. La veritat que des de la seva mort no han parat de publicar-se enregistraments, com si tot el que va tocar, en estudi o en directe, hagués estat enregistrat. El seu, és un cas increïble.

Font: EfeEme.com